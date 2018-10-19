В Твери продолжают проверять уличных продавцов

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-19T17:20:24+03:00

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В Твери прошел очередной рейд по объектам потребительского рынка. Проверка проходила в Заволжском и Центральном районах города. Специалисты выявили троих правонарушителей, которые имеют задолженности по уплате административных штрафов.

Один из должников торговал тапочками у дома №31а по улице Паши Савельевой. Молодой человек должен заплатить 2 800 рублей штрафа. А за работниками торгового павильона по продаже цветов в доме №3а по той же улице был выявлен долг по штрафам в размере 5 000 рублей.

В Центральном районе у дома №2 по Волоколамскому проспекту нелегально продавали одежду. В администрации города отмечают, что это излюбленное место продавцов-нелегалов.

Во время рейда все нарушители добровольно погасили задолженности по штрафам.