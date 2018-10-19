Две легковушки и троллейбус столкнулись в Твери

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-19T16:40:39+03:00

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В Твери столкнулись две легковушки и троллейбус. Авария произошла 19 октября около 13:20 на Волоколамском проспекте около перекрестка с улицей Склизкова.

По предварительным данным, троллейбус ехал в сторону «Южного». Его водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автомобиль «Opel». А легковушку вынесло в «Lexus». Обе иномарки стояли на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора.

В момент столкновения в автомобиле «Opel» ехали дети. Травмы в результате аварии получила пассажирка этой легковушки.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.