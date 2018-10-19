Две легковушки и троллейбус столкнулись в Твери
Авария произошла днем на Волоколамском проспекте
Троллейбус собрал паровозик из легковушек Фото: ТИА
Изменить размер текста:
В Твери столкнулись две легковушки и троллейбус. Авария произошла 19 октября около 13:20 на Волоколамском проспекте около перекрестка с улицей Склизкова.
По предварительным данным, троллейбус ехал в сторону «Южного». Его водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автомобиль «Opel». А легковушку вынесло в «Lexus». Обе иномарки стояли на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора.
В момент столкновения в автомобиле «Opel» ехали дети. Травмы в результате аварии получила пассажирка этой легковушки.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.