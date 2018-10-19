Спецкору "Комсомольской правды" Ирине Тарасовой в УМВД России по Тверской области объявили благодарность

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-19T16:13:51+03:00

Генерал-майор полиции Владимир Андреев поблагодарил корреспондента за участие в конкурсе. Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

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18 октября в Управлении МВД России по Тверской области собрались представители Общественного совета и журналисты из разных СМИ, победители конкурсов "Открытый взгляд" и "Доброе слово". По традиции заседание началось с поздравлений.

- Всероссийские конкурсы проводились с целью повышения уровня доверия граждан к сотрудникам полиции. Журналисты предоставляли фотографии различных подразделений полиции. И Тверь приняла в конкурсе самое активное участие.

Букет роз, книги и благодарность "за активное участие в общественной жизни Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области и проявленную творческую инициативу" получила и специальный корреспондент Тверской объединенной редакции сайта и газеты "Комсомольская правда" Ирина Тарасова.

- Искренне хочу вас поблагодарить за такое взаимодействие. В любом коллективе бывает всякое, но в первую очередь любой из них живет добрыми делами. Спасибо вам за объективное освещение и участие в конкурсе, - отметил начальник УМВД России по Тверской области, генерал-майор полиции Владимир Андреев.