2018-10-19T16:01:19+03:00
Происшествия

Двух мужчину убили в дачном доме в Тверской области

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи СК
Виктория ЖУКОВА
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На месте работают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской областиНа месте работают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти двух мужчин 51 и 46 лет. Погибших обнаружили в доме на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Околица» Калининского района вечером 18 октября.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета и оперативные сотрудники УМВД. Они устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего. Также опрашиваются свидетели и возможные очевидцы произошедшего.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, среди которых баллистическая, генетическая, химическая, дактилоскопическая и медицинские.

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