2018-10-19T15:21:46+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре посчитали жалобы жителей Тверской области

Поступило более тысячи обращений
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Звоните на "горячую линию"Звоните на "горячую линию"Фото: Мария ЛЕНЦ
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За девять месяцев текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступило 3621 обращение, из них от граждан 2562.

По вопросам защиты прав потребителей поступило 1342 обращения (37%). На нарушения в сфере розничной торговли жаловалось 668 заявителей (50%). Из них в сфере торговли продовольственными товарами - 138 (21%); дистанционным способом - 78 (12%). На нарушения в сфере услуг поступило 674 жалобы (50%), из них жилищно-коммунальных услуг 146 (22%), услуг связи - 122 (18%), бытового обслуживания населения - 93(14%), деятельности на финансовом рынке - 84(12%).

По обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 1227 обращений (34%).

Наибольшее количество обращений касалось вопросов питьевой воды и питьевого водоснабжения - 330 обращений, а также вопросов качества жилья 325. Вопросы качества пищевых продуктов, пищевых добавок, продовольственного сырья заставили обратиться в Роспотребнадзор 252 человек. По вопросам сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов поступило 139 обращений.

Горячая линия доступна по телефону (4822) 32-35-98.

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