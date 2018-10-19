Очередной "Контроль трезвости" пройдет на дорогах Тверской области

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-19T15:21:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 19 октября, дорожные полицейские в очередной раз запускают профилактическую акцию "Контроль трезвости". Силовики в очередной раз будут ловить на дорогах любителей сесть за руль в состоянии опьянения. Профилактическое мероприятие закончится 21 августа.

Нарушителей дорожных правил ждет серьезное наказание. Сев за руль нетрезвом состоянии впервые, автомобилист расстанется с правами, а также выплатит 30 тысяч рублей штрафа. Однако за повторное нарушение последует и более серьезное наказание. Неадекватный водитель может не только лишиться прав, но и на два года отправиться в тюрьму.

Чтобы помочь инспекторам сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.