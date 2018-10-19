2018-10-19T15:21:18+03:00
Общество

Очередной "Контроль трезвости" пройдет на дорогах Тверской области

Силовики вновь будут ловить неадекватных водителей
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Полицейские вновь будут ловить неадекватных водителейПолицейские вновь будут ловить неадекватных водителейФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 октября, дорожные полицейские в очередной раз запускают профилактическую акцию "Контроль трезвости". Силовики в очередной раз будут ловить на дорогах любителей сесть за руль в состоянии опьянения. Профилактическое мероприятие закончится 21 августа.

Нарушителей дорожных правил ждет серьезное наказание. Сев за руль нетрезвом состоянии впервые, автомобилист расстанется с правами, а также выплатит 30 тысяч рублей штрафа. Однако за повторное нарушение последует и более серьезное наказание. Неадекватный водитель может не только лишиться прав, но и на два года отправиться в тюрьму.

Чтобы помочь инспекторам сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре посчитали жалобы жителей Тверской области
Ярмарка "Осенний бульвар" откроется в Твери
Полторы тонны макулатуры собрали Тверские студенты
Дни малого и среднего бизнеса проходят в Твери
Мужчина не заплатил штраф за пьяное вождение в Твери и лишился телевизора
Служебная собака за считанные минуты нашла мужчину, который похитил велосипед в Тверской области
Суд оставил в силе приговор 26-летнему жителю Твери, который убил свою мать
Пропавший 70-летний ученый из Твери найден живым
Рецидивист похитил телевизор стоимость 20 тысяч рублей из дома в Тверской области
Легковушка врезалась в мотоцикл на трассе М-10 в Тверской области
Молодая девушка стала виновницей аварии в Твери
Лучшим работникам дорожного хозяйства Тверской области вручили заслуженные награды
Автомобилистка пострадала в ДТП в Тверской области
Пожарные вытащили двух мужчин из горящего дома в Тверской области
На дорогах в Тверской области прокуратура обнаружила повреждения и ямы
Исполняющей обязанности Министра финансов Тверской области стала Марина Подтихова
На трассе М-10 в Тверской области фура сбила велосипедиста
Школьники и студенты Твери могут принять участие в историческом квесте
Для 120 тысяч школьников Тверской области проведут Единый урок безопасности в Интернете
В Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные подвигу экипажа танка Степана Горобца
Большой вечер-коцерт "Покровские вечера" в Твери посвятят сестрам милосердия
В Твери отметят старинный карельский праздник "День Кегри"
Гость похитил у хозяина квартиры телефон в Твери
В новом подземном тоннеле в Чуприяновке Тверской области проступает вода
На улице Озерной в Твери образовалась пробка
Организация в Тверской области скрыла более 25 млн рублей налогов
Главный следователь Тверской области ответит в личку пользователям популярной соцсети