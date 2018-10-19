2018-10-19T15:09:42+03:00
Общество

Полторы тонны макулатуры собрали Тверские студенты

Подведены итоги экологической акции
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Студенты провели экологическую акцию Фото: Наталья ЧернышоваСтуденты провели экологическую акцию Фото: Наталья Чернышова
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В Твери завершился очередной двухдневный экомарафон политеха - полторы тонны макулатуры собрали Тверские студенты

– В первый день акции удалось собрать 888 кг макулатуры, лидером по сдаче стала кафедра инженерной графики. Во второй день в центральном корпусе сдали 650 килограмм, здесь первенство у учебно-методического отдела.

По условиям акции, участвовать мог кто угодно, но забирали макулатуру только у тех, кто собирал в одном месте не менее 300 килограмм.

В обмен на макулатуру студенты получали купоны, которые можно обменять на призы от спонсоров.

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