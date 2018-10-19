Дни малого и среднего бизнеса проходят в Твери

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-19T14:56:33+03:00

Пора подумать о деньгах Фото: Григорий НИКИТЕНКО

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Дни малого и среднего бизнеса проводятся 18 и 19 октября в Твери в программе мастер-классы, выставки, круглые столы.

Одним из главных мероприятий стал краш-тест бизнес-идей участников программы «Ты – предприниматель». Молодые бизнесмены представили 40 проектов в сфере туризма, спорта, дополнительного образования. Представители жюри высказали свои замечания и дали рекомендации. До конца ноября проекты будут дорабатываться.Затем пройдет конкурс, на котором назовут победителей.

В номинации «Проект Года-2018» будет представлено 15 бизнес-практик тверских предпринимателей, которые разрабатывались с начала года.