Ярмарка "Осенний бульвар" откроется в Твери

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-19T15:20:19+03:00

Свою работу она начнет в понедельник, 22 октября

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В Твери отроется ярмарка «Осенний бульвар». Постановление об организации специализированной ярмарки выпустила администрация Твери.

Работать ярмарка будет с 22 октября по 9 ноября ежедневно с 10:00 до 18:00. Торговые павильоны будет расположены на Тверской площади, рядом с фонтаном, который находится у здания цирка.

Продавать на «Осеннем бульваре» будут сувениры, игрушки, выпечку, мед, а также различные кондитерские изделия. Продавцы могут получить место на ярмарке бесплатно, всего планируется организовать 18 торговых мест.