Мужчина не заплатил штраф за пьяное вождение в Твери и лишился телевизора

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-19T14:41:00+03:00

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В Твери Судебные приставы Центрального районного отдела регионального УФССП России взыскали с нарушителя штраф за пьяное вождение.

Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения. За это в его отношении сотрудники ГИБДД составили протокол, согласно которому водитель должен выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

В добровольный срок гражданин штраф не оплатил, а также проигнорировал все требования явиться в отдел. Тогда судебный пристав-исполнитель выехал по месту проживания неплательщика.

Как сообщают в УФССП России по Тверской области, должник не обрадовался раннему визиту приставов и сначала отказывался впускать их в квартиру. Во время проверки имущественного положения был арестован телевизор «Samsung», 2017 года выпуска.

После этого должник в течение трех часов погасил всю задолженность.