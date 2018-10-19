Мужчина не заплатил штраф за пьяное вождение в Твери и лишился телевизора
В Твери Судебные приставы Центрального районного отдела регионального УФССП России взыскали с нарушителя штраф за пьяное вождение.
Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения. За это в его отношении сотрудники ГИБДД составили протокол, согласно которому водитель должен выплатить 30 тысяч рублей штрафа.
В добровольный срок гражданин штраф не оплатил, а также проигнорировал все требования явиться в отдел. Тогда судебный пристав-исполнитель выехал по месту проживания неплательщика.
Как сообщают в УФССП России по Тверской области, должник не обрадовался раннему визиту приставов и сначала отказывался впускать их в квартиру. Во время проверки имущественного положения был арестован телевизор «Samsung», 2017 года выпуска.
После этого должник в течение трех часов погасил всю задолженность.