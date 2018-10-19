2018-10-19T14:02:18+03:00
Общество

Служебная собака за считанные минуты нашла мужчину, который похитил велосипед в Тверской области

Немецкую овчарку зовут Рокси
Виктория ЖУКОВА
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Немецкую овчарку зовут Рокси. Фото: УМВД России по Тверской областиНемецкую овчарку зовут Рокси. Фото: УМВД России по Тверской области
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В Тверской области у 59-летнего мужчины из дома похитили велосипед. Вор залез в дом, разбив окно. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли кинолог со своей служебно-розыскной собакой.

Немецкую овчарку по кличке Рокси сразу же пустили по следам, которые оставил злоумышленник. Собака за считанные минуты привела полицейских к дому, где скрывался подозреваемый. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

Как сообщают в УМВД России по Тверской области, злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 59-летний местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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