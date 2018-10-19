Суд оставил в силе приговор 26-летнему жителю Твери, который убил свою мать

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-19T13:26:37+03:00

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Верховный Суд РФ оставил без изменения приговор 26-летнему жителю Твери, который убил свою мать. Молодой человек попытался обжаловать решение Тверского областного суда от 24 августа 2018 года, согласно которому парень проведет за решеткой 16 с половиной лет.

Также молодой человек должен заплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Напомним, что трагедия произошла в конце августа прошлого года. Молодой человек был наркозависимым. Чтобы получить деньги для покупки наркотиков, он пришел к своей матери. Однако та отказалась финансировать его пагубные привычки. Тогда парень схватил кухонный нож и более 10 раз ударил им женщину. После этого он забрал золотые украшения матери и ее сотовый телефон.