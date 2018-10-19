Пропавший 70-летний ученый из Твери найден живым

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-19T12:44:15+03:00

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70-летнего мужчину, который пропал в Твери 17 октября, нашли живым. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».

Алексей Кривонос, доцент, кандидат экономических наук и преподаватель Тверского госуниверситета в среду после обеда вышел из дома на прогулку и не вернулся. Его искали родственники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Алексей Кривонос опубликовал целый ряд научных работ.

Нашли ученого сегодня, 19 октября. О том, где находился пенсионер эти два дня, волонтеры не рассказали.