Рецидивист похитил телевизор стоимость 20 тысяч рублей из дома в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-19T12:12:26+03:00

За это он может отправиться в колонию

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В Тверской области у 42-летнего жителя Бологовского района ограбили дом. Мужчина обратился за помощью к полицейским. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Оперативники, исследовав место происшествия, установили, что злоумышленник разбил стекла в оконной раме. Из дома он похитил телевизор стоимость 20 тысяч рублей.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, безработный 34-летний житель Бологовского района, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.