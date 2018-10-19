Легковушка врезалась в мотоцикл на трассе М-10 в Тверской области
У мотоциклиста было преимущество в движении
Автомобиль сбил мотоциклиста. Фото: архив "КП"
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На автотрассе М-10 в Тверской области произошла авария. 18 октября в 20:10 на 298 километре автодороги в Вышнем Волочке легковушка сбила мотоциклиста.
Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, 34-летний водитель на автомобиле «Рено Логан» проезжал нерегулируемый перекресток. Он поворачивал налево с второстепенной дороги на главную. Совершая маневр, мужчина не убедился в безопасности и не пропустил мотоциклиста, который ехал по главной дороге прямо в сторону Москвы.
В результате столкновения 48-летний водитель мотоцикла получил травмы. Его осматривали медики в больнице.