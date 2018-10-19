2018-10-19T11:07:58+03:00
Происшествия

Молодая девушка стала виновницей аварии в Твери

Автомобилистка переоценила свои навыки
Альберт БОЙКОВ
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Виновницей аварии стала молодая автомобилистка Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВиновницей аварии стала молодая автомобилистка Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 18 октября, в Твери на улице Спартака в районе дома №40, произошло ДТП с тремя автомобилями. Дорожный индциент случился, когда на часах было около 15:20.

Установлено, что 22-летняя обладательница автомобиля «Volkswagen Golf» не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в впереди идущую «Lada Xray». После этого отечественная легковушка врезалась еще и в «Москвич 214100», водитель которого остановился перед пешеходным переходом.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в больницу с травмами попал 39-летний водитель «Лады».

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