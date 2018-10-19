Лучшим работникам дорожного хозяйства Тверской области вручили заслуженные награды

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-19T11:04:43+03:00

В честь праздника лучшие работники отрасли были отмечены заслуженными наградами Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Твери отметили День работников дорожного хозяйства

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В Твери 18 октября прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников дорожного хозяйства. В честь праздника лучшие работники отрасли были отмечены заслуженными наградами.

Развитие дорожной отрасли – это одно из основных направлений работы регионального правительства. За 2016 - 2017 годы в регионе было отремонтировано около 500 км дорог. В планах текущего года - отремонтировать почти 450 км автотрасс.

Поздравления с профессиональным праздником специалистам отрасли направил губернатор Игорь Руденя.

-Ваши опыт работы и профессиональные достижения дают уверенность, что в нашем регионе задачи в области дорожного строительства будут успешно решены, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.