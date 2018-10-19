Автомобилистка пострадала в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-19T10:53:01+03:00

В аварии пострадала обладательница "УАЗа" Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

Виновник аварии пока не установлен

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В четверг, 18 октября, на 15 км автомобильной дороги Тверь-Рождествено-1-е Мая-Ильинское, произошла авария с потерпевшим. Дорожное происшествие случилось около 13:30.

Известно, что на дороге столкнулись "ВАЗ 21140" и внедорожник "УАЗ". Участники ДТП дают противоречивые показания, поэтому было принято решение направить материал дела на административное расследование. Не обошлось и без пострадавших.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии травмы получила 35-летняя обладательница "УАЗа".