2018-10-19T10:31:57+03:00
Общество

Пожарные вытащили двух мужчин из горящего дома в Тверской области

Дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем
Виктория ЖУКОВА
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Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев были спасены двое мужчин. Фото: УМЧС России по Тверской областиБлагодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев были спасены двое мужчин. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области пожарные спасли из огня двух мужчин. Сообщение о пожаре поступило дежурному ночью 19 октября. Загорелся одноэтажный жилой дом на улице Школьная в поселке Жарковский. К месту вызова незамедлительно выехали отделения пожарно-спасательной части № 28.

Приехав на место, пожарные заметили сильное задымление в доме. Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев был спасен 30-летний хозяин дома и его гость. Пожарные вытащили пострадавших на свежий воздух и передали в руки прибывших врачей.

-В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка дома по всей площади. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области.

Спасатели в очередной раз напоминают, что требования пожарной безопасности в быту следует соблюдать неукоснительно.

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