На дорогах в Тверской области прокуратура обнаружила повреждения и ямы
В Тверской области прокуратура систематически проверяет соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.
Очередная проверка выявила нарушения в Кувшиновском районе. Дороги проверяли сотрудники районной прокуратуры совместно с ОГИБДД МО МВД России «Торжокский».
Не соответствует требования ГОСТа дорожное покрытие на улицах Воровского, 8 Марта, Бумажников, Кирова и на Пионерском бульваре в Кувшиново. На этих территориях имеются повреждения и загрязнения дорожного покрытия, выбоины, дефекты обочин и ямы.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суд направлено административное исковое заявление к администрации района, согласно которому дороги необходимо отремонтировать. Суд требования прокуратуры поддержал.
Решение суда в законную силу не вступило.