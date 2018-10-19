2018-10-19T10:04:40+03:00
Общество

На дорогах в Тверской области прокуратура обнаружила повреждения и ямы

Это является нарушением требований законодательства о безопасности дорожного движения
Виктория ЖУКОВА
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Решение суда в законную силу не вступило. Фото: архив "КП"Решение суда в законную силу не вступило. Фото: архив "КП"
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В Тверской области прокуратура систематически проверяет соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Очередная проверка выявила нарушения в Кувшиновском районе. Дороги проверяли сотрудники районной прокуратуры совместно с ОГИБДД МО МВД России «Торжокский».

Не соответствует требования ГОСТа дорожное покрытие на улицах Воровского, 8 Марта, Бумажников, Кирова и на Пионерском бульваре в Кувшиново. На этих территориях имеются повреждения и загрязнения дорожного покрытия, выбоины, дефекты обочин и ямы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суд направлено административное исковое заявление к администрации района, согласно которому дороги необходимо отремонтировать. Суд требования прокуратуры поддержал.

Решение суда в законную силу не вступило.

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