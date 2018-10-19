Исполняющей обязанности Министра финансов Тверской области стала Марина Подтихова

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-19T09:40:05+03:00

До этого она работала руководителем регионального Управления Федерального казначейства

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Исполняющей обязанности Министра финансов региона назначена Марина Ивановна Подтихова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Марина Ивановна - государственный советник Российской Федерации 2 класса.

Она окончила экономический факультет Тверского государственного университета, после этого прошла профессиональную переподготовку в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по направлению "Мастер делового администрирования".

В 1988 году устроилась на работу в Госархив Калининской области. После этого работала диспетчером, старшим товароведом, а с 1994 года стала заниматься финансами и трудилась уже в подразделениях администрации Твери и администрации Тверской области.

До нового назначения Марина Ивановна работала руководителем Управления Федерального казначейства по Тверской области.

Марина Подтихова награждена Благодарностью и Почётной грамотой Губернатора Тверской области, а также Почётной грамотой Федерального казначейства.