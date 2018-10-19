2018-10-19T09:10:35+03:00
Происшествия

На трассе М-10 в Тверской области фура сбила велосипедиста

Парень решил переехать дорогу на запрещающий сигнал
Виктория ЖУКОВА
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Большегруз ехал на свой зеленый сигнал светофора. Фото: УГИБДД России по Тверской областиБольшегруз ехал на свой зеленый сигнал светофора. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области сбили велосипедиста. Авария произошла 18 октября около 15:30 на 113 километре трассы М-10 в Конаковском районе.

57-летний мужчина ехал на автомобиле «Ивеко Еврокарго». Двигался он по левой полосе в сторону Санкт-Петербурга на разрешающий сигнал светофора. В этот момент проезжую часть решил переехать 25-летний велосипедист. Молодой человек двигался по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспорта.

Как сообщают в УГИБДД России по Тверской области, водитель болшегруза не успел затормозить и сбил парня. Велосипедиста с травмами доставили в больницу.

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