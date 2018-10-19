На трассе М-10 в Тверской области фура сбила велосипедиста
В Тверской области сбили велосипедиста. Авария произошла 18 октября около 15:30 на 113 километре трассы М-10 в Конаковском районе.
57-летний мужчина ехал на автомобиле «Ивеко Еврокарго». Двигался он по левой полосе в сторону Санкт-Петербурга на разрешающий сигнал светофора. В этот момент проезжую часть решил переехать 25-летний велосипедист. Молодой человек двигался по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспорта.
Как сообщают в УГИБДД России по Тверской области, водитель болшегруза не успел затормозить и сбил парня. Велосипедиста с травмами доставили в больницу.