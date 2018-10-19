Школьники и студенты Твери могут принять участие в историческом квесте

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-19T08:44:28+03:00

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Для школьников и студентов в Твери подготовлен квест-игра «По следам истории». Пройдет он 26 октября в рамках программы «Маяки памяти».

Платформой для квеста станут места в разных районах города. Например, центральной точкой станет площадь Славы. Здесь будут работать интерактивные площадки на логику, внимание и знание исторических событий.

Как сообщают в администрации Твери, каждая площадка будет связана с фактами о Калинине, его защитниках и героях. Принять участие в игре могут школьники, а также учащиеся заведений высшего и среднего профессионального образования.

Напомним, что две недели в Твери будут проходить разные мероприятия на историческую тематику. Они посвящены Дню присвоения нашему городу почетного звания «Город воинской славы», которая отмечается 4 ноября.