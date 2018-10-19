Для 120 тысяч школьников Тверской области проведут Единый урок безопасности в Интернете

СЕГОДНЯ 08:18 2018-10-19T08:18:22+03:00

В этом году Единый урок пройдет уже в пятый раз

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В Тверской области во всех школах пройдет Единый урок безопасности в интернете. Проведут занятие для более 120 тысяч школьников. Запланирован урок на 30 октября. Основная цель этого урока - обратить внимание учеников и родителей на угрозы и риски в сети, а также предложить детям интересные альтернативные варианты пользования всемирной паутиной.

Единый урок безопасности в интернете проводится по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Для разных возрастов учащихся подобраны разные формы занятия. Это может быть как традиционный урок, классный час, игра, так и видео-урок.

Ученикам расскажут, как защитить свои персональные данные, как безопасно покупать в интернет-магазинах, также детей научат отличать достоверную информацию в сети.