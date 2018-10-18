В Твери отметят старинный карельский праздник "День Кегри"
27 октября в Детском музейном центре ТГОМ состоится старинный осенний карельский праздник "День Кегри".
Это второй из серии карельских праздников, который проводит тверская молодежная общественная организация "Тверская Карелия" совместно с сотрудниками ДМЦ.
Главный герой старинного действа - мифологическое существо Кегри, который мог появляться среди людей в образе какого-нибудь зверя.
Один или со свитой ряженых он обходил дворы, расспрашивал о хозяйственных делах. Интересовался у родителей, как себя ведут дети и мог поворчать в назидание.
В программе - театральная постановка с играми, мастер-классами и карельскими угощениями. Этим праздком завершится и работа выставки "В поисках волшебной Сампо" о Тверской Карелии.
Входные билеты: семейный (до 4 человек) - 300 руб, индивидуальные посетители (взрослые) - 200 руб. Дети до 16 лет - бесплатно.
За дополнительную плату - мастер-класс и карельские угощения (калитки)
Начало в 16.00.