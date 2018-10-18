На улице Озерной в Твери образовалась пробка

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-18T17:39:13+03:00

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В Твери продолжаются ремонтные работы на некоторых участках улиц. В частности, в порядок приводят улицу Озерную. Из-за этого образовались заторы.

Движение транспорта стоит в обе стороны, так как проезд осуществляется только по одной полосе.

Водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда этого участка.

Напомним, что в городе завершается ремонтная компания. Например, дорогу ранее отремонтировали на Смоленском переулке. В этом году в Твери благоустраивают не только дороги, но и придомовые территории. Работы уже завершены на 24 объектах из 28.