На улице Озерной в Твери образовалась пробка
Идёт ремонт дороги
Уже выстроилась пробкаФото: Альберт БОЙКОВ
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В Твери продолжаются ремонтные работы на некоторых участках улиц. В частности, в порядок приводят улицу Озерную. Из-за этого образовались заторы.
Движение транспорта стоит в обе стороны, так как проезд осуществляется только по одной полосе.
Водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда этого участка.
Напомним, что в городе завершается ремонтная компания. Например, дорогу ранее отремонтировали на Смоленском переулке. В этом году в Твери благоустраивают не только дороги, но и придомовые территории. Работы уже завершены на 24 объектах из 28.