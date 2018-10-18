В Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные подвигу экипажа танка Степана Горобца

СЕГОДНЯ 19:20 2018-10-18T19:20:48+03:00

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В Твери 17 октября был дан старт патриотической программе «Маяки Памяти», посвященной Дню присвоения нашему городу почетного звания «Город воинской славы». Мероприятия проходили у памятника танковому экипажу Степана Горобца на Комсомольской площади. Участие в них приняли ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации района, школьники и студенты, члены городского отряда «Волонтеры Победы».

В течение двух недель в Твери будут проходить интересные мероприятия, в основе которых изучение истории Тверского края и подвигов тверичей. Итоги программы «Маяки памяти» подведут 4 ноября. В этот день Тверь отметит восьмилетие со дня присвоения городу почетного звания «Город воинской славы».

В администрации Твери сообщают, что также 17 октября был организован памятный митинг. Ведь ровно 77 лет назад командир танка Т-34 младший лейтенант Степан Горобец в оборонительных боях за Калинин провёл свой танк через занятый противником город, уничтожая на своем пути силу и технику врага.