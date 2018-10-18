Гость похитил у хозяина квартиры телефон в Твери

СЕГОДНЯ 18:31 2018-10-18T18:31:59+03:00

Мужчина у себя дома выпивал со знакомыми

Изменить размер текста: A A

В Твери к полицейским обратился 39-летний местный житель, у которого похитили мобильный телефон стоимость 4 500 рублей. Средства связи пропало у мужчины из квартиры при невыясненных обстоятельствах.

Стражи правопорядка в ходе разбирательства установили, что в день происшествия потерпевший пил алкоголь у себя дома с двумя малознакомыми мужчинами. После того, как хозяин уснул, один из гостей похитил мобильный телефон, который владелец оставил на столе.

Оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался 22-летний ранее судимый местный житель.

Как сообщают в УМВД России по Тверской области, злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что похищенный телефон уже продал.

В его отношении возбуждено уголовное дело. Грозит молодому человеку до двух лет лишения свободы.