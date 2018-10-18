Организация в Тверской области скрыла более 25 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 17:32 2018-10-18T17:32:40+03:00

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В Тверской области организации, которые занимаются строительными материалами, прошли налоговую проверку. Сотрудники региональной налоговой службы установили схему уклонения от налогов: фирма заключала фиктивные договора с контрагентами, однако фактически не осуществляла транспортно-экспедиционные услуги.

Также, налоговыми органами выявлено, что контрагенты не находятся по юридическим адресам, не имеют производственных и трудовых ресурсов, необходимых для осуществления фактической деятельности и не производят перечисления денег по счетам. При этом деньги "транзитом" переводились на банковские карты физических лиц.

В региональном УФМС сообщили, что установленные в ходе проверки факты и обстоятельства свидетельствуют о том, что обществом необоснованно применен налоговый вычет по НДС в сумме 17,9 млн рублей по операциям с заявленными контрагентами. После проверки компании было доначислено еще 25,6 млн рублей налогов. Эту сумму оплатили в полном объеме.