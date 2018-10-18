Главный следователь Тверской области ответит в личку пользователям популярной соцсети
Консультировать будет по вопросам невыплаты заработной платы.
Следователи проведут онлайн консультацию
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Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России Станислав Захаров проведет он-лайн приём граждан для пользователей социальной сети «ВКонтакте» по вопросам невыплаты заработной платы.
В следующий понедельник, 22 октября, с 11.00 до 13.00 часов он будет отвечать на комментарии пользователей вот под этим постом. Отвечать будет в личные сообщения, так что если намерены о чём-то спросить, сперва убедитесь что настройки безопасности позволяют вам получать сообщения с аккаунтов не состоящих у вас в "друзьях".