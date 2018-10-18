2018-10-18T17:14:52+03:00
Здоровье

В Твери на "горячей линии" консультировали по теме гриппа и ОРВИ

Позвонило более сотни человек
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
На "горячую линию" позвонило более сотни человекНа "горячую линию" позвонило более сотни человекФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор по Тверской области рассказал о результатах проведения «горячей линии» профилактике гриппа и ОРВИ.

- Со 1 по 15 октября 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Тверской области совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в Тверской области» по телефонам «горячей линии» проведено тематическое консультирование по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, - сообщает ведомство. -Всего в рамках «горячей линии» поступило 109 обращений. Большинство из них касалось вопросов иммунизации против гриппа, неспецифической профилактики, применения противовирусных препаратов, лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ.

По всем обращениям даны подробные консультации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гость похитил у хозяина квартиры телефон в Твери
В новом подземном тоннеле в Чуприяновке Тверской области проступает вода
На улице Озерной в Твери образовалась пробка
Организация в Тверской области скрыла более 25 млн рублей налогов
Главный следователь Тверской области ответит в личку пользователям популярной соцсети
Ушел из жизни ведущий мастер сцены Тверского театра драмы Леонид Брусин
Завершается строительство детской поликлиники в Твери
В Тверской области осудили водителя, который сбил на обочине 13-летнего мальчика
На строительство шести детских садов в Тверской области направят более 800 млн рублей
Снаряд Великой отечественной войны врос в дерево в Тверской области
Пропавшую накануне 15-летнюю девушку нашли на автодороге Тверь - Бежецк
В Тверской области жителям возместят затраты на покупку оборудования для подключения к цифровому телевещанию
40-летний мужчина продавал на улицах Твери запрещенное вещество
Жители Твери почтут память жертв трагедии в Керчи
Завершаются ремонтные работы на улице Володарского в Твери
Двое мужчин незаконно спили больше 100 деревьев в лесничестве в Тверской области
«Тверь Водоканал» завершает перекладку водопровода на улице Ерофеева
Житель Твери ушел на прогулку и пропал
72-летний мужчина ударил своего друга ножом в Тверской области
Александр Пыж стал лучшим народным участковым Тверской области
Главврача клиники Тверского медуниверситета и его заместителя суд выпустил из СИЗО
Молодой водитель сбил женщину-пешехода в Твери
Более 1250 беременных женщин в Тверской области получат выплаты на обеспечение полноценным питанием
Суд не стал заключать под стражу водителя большегруза, который спровоцировал аварию на М-9 в Тверской области