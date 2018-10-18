В Твери на "горячей линии" консультировали по теме гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор по Тверской области рассказал о результатах проведения «горячей линии» профилактике гриппа и ОРВИ.
- Со 1 по 15 октября 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Тверской области совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в Тверской области» по телефонам «горячей линии» проведено тематическое консультирование по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, - сообщает ведомство. -Всего в рамках «горячей линии» поступило 109 обращений. Большинство из них касалось вопросов иммунизации против гриппа, неспецифической профилактики, применения противовирусных препаратов, лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ.
По всем обращениям даны подробные консультации.