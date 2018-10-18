2018-10-18T17:21:59+03:00
Общество

Ушел из жизни ведущий мастер сцены Тверского театра драмы Леонид Брусин

Прощание с ним состоится в 22 октября
Ирина ТАРАСОВА
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Леонид Брусин сыграл более более 80, большую часть на сцене Тверского академического театра драмы. ФОТО: GeometriaЛеонид Брусин сыграл более более 80, большую часть на сцене Тверского академического театра драмы. ФОТО: Geometria
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18 октября на 77-ом году жизни скончался народный артист России, ведущий мастер Тверского академического театра драмы Леонид Брусин. Сообщается, что он долго болел.

Леонид Аркадьевич Брусин (25.01.1942-18.10.2018) по словам коллег и друзей "посвятил себя театру без остатка и был широко любим российской и особенно тверской публикой". Актер был в професиии более полувека.

Коллектив Тверского академического театра драмы скорбит и выражает соболезнования родным, близким, поклонникам Леонида Брусина… Артиста «высочайшей глубины души и пламенного воображения», человека большой величины.

"Комсомольская правда" также выражет соболезнования родным и близким актера.

Прощание с Леонидом Брусиным состоится 22 октября (понедельник) в 11:00 в Тверском театре драмы.

Леонид Брусин родился в театральной семье, в селе Тоншаево Горьковской области. Его родители служили в Астраханском театре драмы, тётя – в одном из ленинградских театров. Отец, Аркадий Брусин, считался «лучшим Пушкиным» Советского Союза, артистом гипнотического таланта.

Юный Леонид оставил обучение в техническом вузе и поступил в Школу-студию МХАТ. Во время обучения, актер снялся в эпизоде киноэпопеи Бондарчука «Война и мир» (1965 г.), а затем буквально проснулся знаменитым: в 1966 году на экраны вышел легендарный фильм «Королевская регата», где Леонид Брусин сыграл Викентия, одну из центральных ролей кинокартины. Следом актер поступил на службу в Тамбовский драматический театр.

Спустя четыре года, на кинопробах он познакомился с артистом и режиссером Александром Вокачем, который на тот момент возглавлял Калининский театр драмы, он и предложил перебраться в Калинин. Это был 1970-ый год.

Артист блестяще владел даром сценической импровизации и комедийного пародирования, талантом чтеца. Ему под силу были самые разноплановые роли: от комедийных до трагедийных, от характерных до героических. Все эти качества позволили Леониду Аркадьевичу занять достойное место в творческом коллективе театра, стать одним из любимых актёров в городе и области. За свою насыщенную творческую жизнь Леонид Брусин сыграл более 20 заглавных ролей, всего же их было более 80, большую часть на сцене Тверского академического театра драмы.

Одна из последних ролей актера. Гарольд Корриндж - Чёрная комедия. ФОТО: Цинист

Одна из последних ролей актера. Гарольд Корриндж - Чёрная комедия. ФОТО: Цинист

Леонид Аркадьевич Брусин (25.01.1942-18.10.2018). Фото:из архива ТАТД

Леонид Аркадьевич Брусин (25.01.1942-18.10.2018). Фото:из архива ТАТД

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