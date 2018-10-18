В Тверской области осудили водителя, который сбил на обочине 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-18T16:02:40+03:00

Чтобы избежать аварии, водитель выехал на встречную полосу и врезался в остановку

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В Тверской области осудили водителя, по вине которого в аварии пострадал ребенок.

ДТП произошло в ноябре прошлого года. Автомобиль марки «BMW» ехал по улице Заводской в Калязине. Перед ним стал разворачиваться «Lexus». Однако водитель немецкой легковушки не оценил ширину проезжей части и не стал тормозить. В результате водитель не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезалась в остановочный павильон на обочине. Там машина сбила 13-летнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба Калязинского районного суда, виновник аварии получил год ограничения свободы. Водительских прав он был лишен еще на 2,5 года.