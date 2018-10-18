Снаряд Великой отечественной войны врос в дерево в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-18T14:36:41+03:00

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В Тверской области во время масштабных учений энергетики обнаружили интересную находку. Расчищая просеки в Зубцовском районе, специалисты нашли 50-миллиметровый взрывоопасный предмет времен Великой отечественной войны.

Как сообщают в региональном УМЧС России, снаряд буквально врос в ствол дерева. Чтобы не срывать сроки работ, на место оперативно убыли саперы из аварийно-спасательной службы Твери. Специалисты осмотрели место и безопасным образом извлекли минометную мину из дерева. Снаряд был уничтожен на полигоне.

Подобные находки не редкость в Тверской области, особенно на тех территориях, где во время Великой отечественной войны проходили ожесточенные бои. На сегодняшний день на территории Ржевско-Вяземской битвы по-прежнему лежат смертоносные неразорвавшиеся мины и снаряды. При их обнаружении следует отойти на безопасное расстояние, предупредить об опасности окружающих и вызвать спасателей.