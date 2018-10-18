В Тверской области жителям возместят затраты на покупку оборудования для подключения к цифровому телевещанию

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-18T13:20:51+03:00

Касается это тех семей с невысоким уровнем доходов

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Жителям Тверской области с невысоким уровнем доходов возместят затраты на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию. Такое решение было принято на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Компенсацию смогут получить граждане, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. Единовременная выплата составляет не более 1000 рублей. Средства можно получить с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года при покупке необходимого оборудования для цифрового телевещания в указанный период.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на территории региона построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения цифровым телевещанием.