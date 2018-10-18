40-летний мужчина продавал на улицах Твери запрещенное вещество

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-18T12:39:03+03:00

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В Твери полицейские заподозрили, что 40-летний мужчина распространяет наркотическое средство. Злоумышленника задержали на одной из улиц города. Когда мужчину досмотрели в присутствии понятых, подозрения оперативников подтвердились. У него при себе было наркотическое средство общей массой 0,6 грамма.

Полицейские считают, что подозреваемый продал запрещенное вещество на одной из улиц местному жителю.

В квартире подозреваемого также был проведен обыск. Там стражи правопорядка обнаружили и изъяли остатки вещества растительного происхождения и средства для фасовки наркотиков.

-В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.Ведется следствие. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Полицейские устанавливают, где мужчина приобрел наркотик.