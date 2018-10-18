Жители Твери почтут память жертв трагедии в Керчи
Люди несут цветы к памятнику студентам, преподавателям и сотрудникам ТвГУ
Страшная трагедия унесла 20 жизней
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В Твери в 13:00 сегодня, 18 октября, состоится церемония возложения цветов к памятнику студентам, преподавателям и сотрудникам Калининского государственного педагогического института (ныне Тверской госуниверситет). Памятник находится перед центральным корпусом университета по адресу: улица Желябова, 33. Об этом сообщает ТИА.
Возложить цветы может каждый желающий.
Напомним, что трагедия произошла около 12:00 17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа. Студент четвертого курса оставил в учреждении взрывное устройство, затем расстрелял учителей и студентов и покончил с собой.