Жители Твери почтут память жертв трагедии в Керчи

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-18T12:11:44+03:00

Люди несут цветы к памятнику студентам, преподавателям и сотрудникам ТвГУ

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В Твери в 13:00 сегодня, 18 октября, состоится церемония возложения цветов к памятнику студентам, преподавателям и сотрудникам Калининского государственного педагогического института (ныне Тверской госуниверситет). Памятник находится перед центральным корпусом университета по адресу: улица Желябова, 33. Об этом сообщает ТИА.

Возложить цветы может каждый желающий.

Напомним, что трагедия произошла около 12:00 17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа. Студент четвертого курса оставил в учреждении взрывное устройство, затем расстрелял учителей и студентов и покончил с собой.