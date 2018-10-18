Завершаются ремонтные работы на улице Володарского в Твери
В Твери завершается ремонт теплосетей. Например, к концу подходят работы на улице Володарского. Там специалисты проводили реконструкцию магистрального трубопровода.
Данный участок ранее регулярно «копали» из-за сильной изношенности теплосети. Поэтому в этом году было принято решение заменить проблемный участок трубопровода.
Как сообщают в администрации Твери, уже завершены все работы «в металле» на сетях. Специалисты заменили 96,4 метра трубы диаметром 720 мм. В ближайшее время подрядная организация должна восстановить асфальт на всём участке ремонта. Во время ремонтных работ жители получали тепло и горячую воду по обводным линиям.
Также в этом году отремонтировали семь объектов на разводящих теплосетях. Среди них – на Волоколамском проспекте, потребителями которого являются два детских сада. Сейчас работы на трубопроводе завершены, началась замена вводов в дома с переключением их на основную схему.