Двое мужчин незаконно спили больше 100 деревьев в лесничестве в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-18T11:03:53+03:00

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В Тверской области в Бежецкой прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей 31 и 34 лет.

По версии предварительного расследования, обвиняемые в начале сентября договорились о совместной рубке деревьев в лесу. Взяв с собой 2 бензопилы, тросы для крепления древесины и топоры они отправились в квартал 258 Бежецкого участкового лесничества, находящийся в районе деревни Мокрявицы. Мужчины приезжали на участок в течение нескольких дней и выбурили там 79 берез, 23 осины и 9 деревьев породы ольха.

Разрешения на заготовку древесины у мужчин не было.

Своими действиями он причинили государственному лесному фонду РФ ущерб в размере 100 336 рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ущерб злоумышленники возместили в полном объеме. Уголовное дело будет рассматривать Бежецкий городской суд.