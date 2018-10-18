Двое мужчин незаконно спили больше 100 деревьев в лесничестве в Тверской области
В Тверской области в Бежецкой прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей 31 и 34 лет.
По версии предварительного расследования, обвиняемые в начале сентября договорились о совместной рубке деревьев в лесу. Взяв с собой 2 бензопилы, тросы для крепления древесины и топоры они отправились в квартал 258 Бежецкого участкового лесничества, находящийся в районе деревни Мокрявицы. Мужчины приезжали на участок в течение нескольких дней и выбурили там 79 берез, 23 осины и 9 деревьев породы ольха.
Разрешения на заготовку древесины у мужчин не было.
Своими действиями он причинили государственному лесному фонду РФ ущерб в размере 100 336 рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ущерб злоумышленники возместили в полном объеме. Уголовное дело будет рассматривать Бежецкий городской суд.