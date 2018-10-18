«Тверь Водоканал» завершает перекладку водопровода на улице Ерофеева

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-18T10:52:30+03:00

В ходе плановых работ водопроводный цех ООО «Тверь Водоканал» заменил около 200 метров водопровода во дворе домов по улицам Ерофеева и Кайкова.

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Старые чугунные и стальные трубы заменены на современные полиэтиленовые. Кроме того, восстановлена штатная схема водоснабжения трех домов.

«До сих пор дома были запитаны по транзитной схеме, все перекрывались одной задвижкой, теперь они не будут зависеть друг от друга. При необходимости провести плановые или аварийные работы в подвале одного из них дом будет отключен автономно. Таким образом, радиус отключения существенно уменьшится, большая часть абонентов будет с водой», - поясняет начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

Перекладка сетей повысит надежность водоснабжения и позволит в ближайшие годы избежать разрытий. Это особенно важно, поскольку планировалось масштабное благоустройство этого двора.

Здесь расположены ЦТП и трансформаторная подстанция, большое число пересечений с сетями разного назначения пришлось разрабатывать в основном вручную. Работы по замене водопровода планируется завершить до конца этой недели.