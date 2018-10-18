Житель Твери ушел на прогулку и пропал
Как сообщает тверской поисково-спасательный отряд "СОВА", идет розыск Кривоносова Алексея Викторовича 1948 года рождения. 17 октября 2018 года около 17:00 мужчина вышел из дома (Тверь, ул.Кайкова, 5) на прогулку и не вернулся.
Приметы: рост 170 см, волосы седые и короткие, глаза карие
Одежда: клетчатый светло-серый пиджак,черныве брюки, белая соломенная шляпа с надписью "Анапа", темно-синие замшевые кроссовки
Особые приметы: большая родинка на лбу, один глаз закрыт, зубы отсутствуют, шов на животе после операции
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят немедленно сообщить об этом по телефонам 8(910)646-34-34, 8(904)014-12-34 или 102. Требуется помощь волонтеров.