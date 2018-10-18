72-летний мужчина ударил своего друга ножом в Тверской области
В Тверской области в Конаковском городском суде назначено наказание 72-летнему мужчине, который умышленно причинил тяжкий вред здоровью своему приятелю.
В судебном заседании установлено, что в августе этого года обвиняемый выпивал со своим знакомым в квартире одного из домов села Дмитрова Гора Конаковского района. Мужчины поругались, тогда злоумышленник схватил нож и ударил своего противника в область живота.
Эти действия расцениваются как нанесение тяжкого вреда здоровью человека.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд признан мужчину виновным и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на три года с испытательным сроком на тот же срок.
Приговор вступил в законную силу.