2018-10-18T10:31:27+03:00
Происшествия

72-летний мужчина ударил своего друга ножом в Тверской области

За это он получил условный срок
Виктория ЖУКОВА
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Приговор вступил в законную силуПриговор вступил в законную силуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области в Конаковском городском суде назначено наказание 72-летнему мужчине, который умышленно причинил тяжкий вред здоровью своему приятелю.

В судебном заседании установлено, что в августе этого года обвиняемый выпивал со своим знакомым в квартире одного из домов села Дмитрова Гора Конаковского района. Мужчины поругались, тогда злоумышленник схватил нож и ударил своего противника в область живота.

Эти действия расцениваются как нанесение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд признан мужчину виновным и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на три года с испытательным сроком на тот же срок.

Приговор вступил в законную силу.

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