Александр Пыж стал лучшим народным участковым Тверской области

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-18T10:01:21+03:00

Александр набрать больше всего голосов от жителей на онлайн-голосовании

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В Тверской области подведены итоги регионального этапа конкурса "Народный участковый-2018". Жители всех районов Верхневолжья выбирали претендента на это звание на онлайн-голосовании.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, по результатам опроса лучшим народным участковым Тверской области стал сотрудник отдела МВД России по Конаковскому району старший лейтенант полиции Пыж Александр Эдуардович.

Александру 27 лет, он обслуживает летадминистративный участок в Конаково, в котором живут 3457 человек.

Теперь Александр Пыж будет представлять Тверскую область на заключительном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на сайте "Комсомольская правда".

Всероссийский конкурс "Народный участковый" проходится каждый год. Акция направлена на повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.