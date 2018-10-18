Главврача клиники Тверского медуниверситета и его заместителя суд выпустил из СИЗО

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-18T11:28:30+03:00

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Вчера, 17 сентября, Московский районный суд Твери освободил из-под стражи двоих врачей клиники медуниверситета. Ранее главврачу клиники ТвГМУ и его заместителю была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Однако, по ходатайству следствия меру пресечения заменили на запрет определенных действий. Например, врачам запрещено работать и общаться с другими подозреваемыми по делу.

Напомним, что врачей обвиняют в мошенничестве со средствами Фонда медицинского страхования Тверской области. По делу проходят семь подозреваемых – все они медработники клиники. По решению суда, четверо из них находятся под домашним арестом, один - под подпиской о невыезде.

16 октября, дело врачей было передано в центральный аппарат СК РФ.