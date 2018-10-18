Молодой водитель сбил женщину-пешехода в Твери

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-18T09:34:42+03:00

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В среду, 17 октября, в Твери на проспекте 50 лет Октября в районе дома 2/19 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Авария случилась, когда на часах было около 20:26.

Установлено, что 26-летний водитель автомобиля "Шкода Актавия" сбил 59-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, медики оказали потерпевшей помощь на месте ДТП, после чего отпустили её домой.