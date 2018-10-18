Более 1250 беременных женщин в Тверской области получат выплаты на обеспечение полноценным питанием

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-18T09:10:40+03:00

Женщины будут получать по две тысячи рублей каждый месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщины будут получать по две тысячи рублей каждый месяц

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В Тверской области в следующем году беременные женщины смогут получать средства на свое питание. Ежемесячные выплаты будут получать будущие мамы, которые имеют российское гражданство не менее 10 лет. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя во время заседания регионального правительства 17 октября.

Выплаты будут предоставлены со следующего года женщинам в положении, в чьих семьях среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по предварительным данным, количество получателей материальной поддержки в следующем году составит более 1250 человек. на эти цели из областного бюджета запланировано направить свыше 17 млн рублей.