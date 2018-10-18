Суд не стал заключать под стражу водителя большегруза, который спровоцировал аварию на М-9 в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-18T08:43:49+03:00

Травмы в аварии получили 12 человек, среди них и виновник

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В Твери 17 октября Пролетарский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу водителя большегруза. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, что массовая авария произошла на М-9 в Западнодвинском районе в ночь на 15 октября. Травмы при столкновении восьми автомобилей получили 12 человек.

Ранее в отношении водителя большегруза "Вольво" было возбуждено уголовное дело, а 17 октября следственный орган ходатайствовал о заключении его под стражу.

- Суд счел необоснованным приведенный органом следствия довод о том, что обвиняемый, являясь гражданином р. Беларусь, может скрыться от следствия и суда. При этом суд исходил из того, что гражданин ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет семью и трех несовершеннолетних детей, - сообщили в пресс-службе суда.

Сам водитель в аварии получил тяжелые травмы и до сих пор находится в больнице. По состоянию своего здоровья он в настоящий момент не может передвигаться.