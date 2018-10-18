Городской День призывника пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 08:14 2018-10-18T08:44:39+03:00

В Твери пройдет День призывника Фото: архив "КП"

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В Твери сегодня, 18 октября, отметят День призывника. Традиционный городской праздник состоится на территории в/ч 53956 (улица Бобкова, 29).

Основная цель этого мероприятия – познакомить молодых людей со службой в армии, а также сформировать у них позитивное отношение и положительную мотивацию к прохождению военной службы по призыву.

В администрации Твери сообщают, что в программе городского Дня призывника запланировано проведение митинга Памяти, церемония возложения цветов к памятнику воину-артиллеристу.

Гостям покажут фильм о реактивной артиллерии в клубе офицеров, форму одежды, снаряжение и вооружение периода Великой Отечественной войны. Смогут участники посетить казармы, познакомиться с жилищно-бытовыми условиями и размещением личного состава, с условиями и нормами питания военнослужащих срочной службы.

В мероприятии примут участие около 250 молодых людей допризывного возраста.