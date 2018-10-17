Лесорубы-нелегалы лишились бензопил в Тверской области
Лихославльский районный суд разобрал дело двух жителей района, которым вменялась незаконная вырубка леса в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
По данным суда в августе текущего года обвиняемые приехали на один из участков Лихославльского лесничества, взяв с собой топоры и бензопилы «Нusgvarna» и срубили 27 елей. Как впоследствии было подсчитано специалиствми, своими действиями мужчины нанесли ущерб на общую сумму более 363 тысяч рублей.
Подсудимые признали свою вину и полностью возместили причинённый ущерб. Но судимости им избежать не удалось их признали виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ и приговорил каждого к полутора годам лишения свободы условно. Топоры и бензопилы изъяли.