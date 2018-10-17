В Твери пройдёт турнир по старым играм на Dendy и Sega
Участвовать может любой желающий
Ретро турнир скоро начнётся Фото: RETRO GAME TOURNAMENT 2018 | ТВЕРЬ | AUTUMN
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Любителей и профессионалов Dendy, Sega и PS1 ждет увлекательное состязание.
В Твери пройдет состязание в ретро-играх на платформах Dendy, Sega и PS1. Играть будут в старые, многим с детства знакомые Танчики на Dendy.
Также будет:
– турнир по МК3U (SEGA MD),
– турнир по Tekken 3 (PlayStation),
– викторины на видеоигровую тематику,
– фотозона
Для зрителей, болельщиков и желающих просто поиграть вход бесплатный. Платят только желающие записатья на турнир, билет на входе – 150 рублей, деньги с продаж билетов пойдут в призовой фонд.
Турнир начинается – 28 октября в 16:00
Ерофеева ул. 2К1, Тверь